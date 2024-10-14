شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لا بد للقوات المسلحة والشرطة أن تبقى فى أعلى جاهزية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا بد للقوات المسلحة والشرطة أن تبقى فى أعلى جاهزية طول الوقت، متابعا: "كان مطلوب أننا نجيب أسلحة للقوات المسلحة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.. مش هجاوب السؤال ده وهل فعلا الأمر مهم مش علشان الحرب الموجودة دلوقتي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر: "الحفاظ على قوة الدولة الشاملة العسكرية والاقتصادية والثقافية والوعى أمر مهم جدا نشارك فيه.. مش هجاوب وأقول شوفتوا اللى بيحصل.. لابد للقوات المسلحة والشرطة تبقى فى أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد.. ده أمر للبلد والشعب والحكومة البرلمان والمثقفين.. محتاجين تتكلموا مع الناس فيه والتأكيد على جاهزية القولت المسلحة والشرطة".