شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قادرون على تجاوز الظروف الصعبة بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن خيار مصر للسلام العادل والمستدام يفرض علينا بناء القدرات الشاملة للدولة المصرية لردع أي محاولة في التفكير للاعتداء عليها.

جاء ذلك، خلال كلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

انفوجراف الرئيس السيسي

وقال الرئيس السيسى، إن مساعي مصر الدائمة للحفاظ علي الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة.

وتقدم الرئيس السيسى بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة فى حرب أكتوبر وكل الحروب.

وتابع الرئيس السيسى: "بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا، قادرون على تجاوز الظروف الصعبة مهما كانت".