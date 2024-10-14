شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى صورة تذكارية مع مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتحتفل الدولة المصرية في شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.