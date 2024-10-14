بينهم عبده مباشر.. من هم المكرمون من الرئيس السيسي في الذكرى 51 لحرب أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر ضمن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40.

وكرم الرئيس، اللواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد، من المشاه، رئيس شعبة العمليات بالجيش الثالث الميداني، برتبة عميد أركان حرب أثناء حرب أكتوبر، تقديرًا لجهوده في إعداد خطط العبور وتأمين المعابر ورؤوس الكباري بنطاق الجيش الثالث الميداني.

كما كرم السيسي، اللواء أركان حرب محمود محمد محمود البشري، قائد اللواء 45 مدفعية متوسطة.

وكرم الرئيس السيسي، اللواء أحمد مصطفى محمد المغلوب، من المدرعات، قائد الكتيبة 203 دبابات، برتبة مقدم أثناء الحرب، شارك في معارك الدبابات أثناء معارك أكتوبر المجيدة شرق الدفرسوار بنطاق الجيش الثاني الميداني.

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أركان حرب حمدي محمد نجيب أحمد، من المدفعية، قائد الكتيبة 40 مدفعية بنطاق الجيش الثالث الميداني، برتبة مقدم أثناء الحرب، قاد وحدته الفرعية في التمهيد النيراني، ومعاونة أعمال القتال للقوات أثناء إدارة معارك السويس.

وكرم السيسي، اللواء بحري أركان حرب، محمد صفوت أحمد عطا، من القوات البحرية، ضابط القوات البحرية برتبة عميد بحري أركان حرب أثناء حرب أكتوبر، شارك ضمن القوات البحرية في تأمين الجانب الأيسر للجيش الثاني الميداني، وإسكات الأهداف البحرية المعادية.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء طيار أركان حرب حمدي عبد الحميد عقل سالم من القوات الجوية، ضابط طيار بالسيرب الجوي 39 طراز ميراج 3 برتبة رائد طيار أثناء الحرب، شارك في الضربة الجوية الأولى، وقام بتدمير موقع محتل من قبل دبابات العدو خلال معركة الدفرسوار.

وكرم الرئيس السيسي، اللواء مسلم محمود متولي علي، من قوات الدفاع الجوي، قائد اللواء 99 دفاع جوي برتبة عقيد أثناء حرب أكتوبر، وشارك بوحدته في بناء حائط الصواريخ للدفاع الجوي لإعتراض طائرات العدو ومنعها من الاقتراب لقناة السويس لمسافة 15 كيلو متر شرقًا.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء يحيى عبد الحميد محمد اللقاني، من قوات حرس الحدود، قائد فصيلة على الكتيبة 24 مشاه برتبة ملازم أثناء الحرب، وشارك في حرب أكتوبر كقائد فصيلة ضمن الفرقة السابعة مشاه يسار تشكيل العملية بالجيش الثالث الميداني بقطاع شرق جنوب البحيرات المرة، وأصيب أثناء العمليات يوم السابع عشر من أكتوبر 73.

وكرم السيسي، رقيب أول عبد الرازق سيد مصطفى، من المدرعات، الكتيبة 235 دبابات اللواء 117 مشاه الفرقة الثانية مشاه، شارك مع وحدته في أعمال القتال ضمن الفرقة الثانية مشاه منتصف تشكيل العملية للجيش الثاني الميداني.

كما كرم الرئيس السيسي، رقيب رجب إبراهيم الدمياطي، من المشاه، الكتيبة 509 مشاه اللواء 120 مشاه، شارك مع وحدته في أعمال القناة ضمن الفرقة الثانية مشاه منتصف تشكيل العملية بالجيش الثاني الميداني.

وكرم السيسي، جندي صموئيل مخلص رميس، سلاح المشاه، الكتيبة 12 مشاه على اللواء الرابع مشاه.

وكرم الرئيس السيسي، الأستاذ عبده عطية محمد عطية مباشر، شارك ضمن المراسلين العسكريين الذين كتبوا عن نصر أكتوبر 1973.

ووجه السيسي، رئيس الجمهورية، التحية والتقدير لعدد من أبطال حرب أكتوبر.