شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقدم التحية لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، على تقديم التحية إلى مجموعة من أبطال حرب أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.