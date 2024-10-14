شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: القوات المسلحة درع حصين يحمى مقدرات الوطن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الشعب المصري قدم مثالًا يحتذي به لمساندة جيشه ماديًا ومعنويًا خلال حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

انفوجراف تصريحات الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية

وقال الرئيس السيسى :"النصر لا يتحقق فقط علي جبهات القتال وإنما يتحقق أيضاً بصمود الشعب"، مشيرًا إلي أن انتصار أكتوبر هو حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما تصور البعض بأنه مستحيل، وشدد الرئيس السيسي علي أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بشعبها .