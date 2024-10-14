شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما وثائقيا "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فقرة فنية تتضمن فيلم وثائقي بعنوان "مفتاح النصر".

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.