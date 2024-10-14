شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: بدء المرحلة الثانية من حملة تطعيم شلل الأطفال بغزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في وسط قطاع غزة.

وأكدت المنظمة، على أهمية احترام الهدنة الإنسانية لتتمكن فرق الإغاثة من تنفيذ الحملة والوصول إلى قرابة 600 ألف طفل دون سن العاشرة خلال أقل من أسبوعين.

وكان مسئولون في الأمم المتحدة أعربوا، الأسبوع الماضي، عن مخاوفهم من أن أوامر الإخلاء الصادرة من السلطات الإسرائيلية في شمال غزة قد تؤثرعلى حملة التطعيم بالقطاع.

وأضافت المنظمة، إن الحد الأدنى المطلوب من جرعتين من لقاح شلل الأطفال الفموي من النوع 2 هو إيقاف انتقال فيروس شلل الأطفال، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا تم تطعيم 90% على الأقل من جميع الأطفال في جميع المجتمعات والأحياء، وفي هذه الجولة، سيتم إعطاء فيتامين أ جنبًا إلى جنب مع لقاح شلل الأطفال، للمساعدة في تعزيز المناعة العامة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 9 سنوات.

وتشكل الحملة، التي تنفذها وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وشركاء آخرين، جزءاً من الجهود الطارئة لوقف تفشي شلل الأطفال في غزة، والذي تم اكتشافه في 16 يوليو 2024، ومنع انتشار المزيد من فيروس شلل الأطفال مرة أخرى، سيشهد التخطيط الدقيق والتنسيق والتنفيذ شبكة واسعة من الفرق التي تقوم بالتطعيم في مرافق صحية ومراكز توعية مختارة. وستتواصل الفرق المتنقلة بنشاط مع الأسر التي تعيش في الملاجئ والخيام ومخيمات النازحين داخليًا. وسيتم نشر فرق محلية في المناطق التي تحتاج إلى تنسيق خاص للوصول إلى الأطفال، بما في ذلك أولئك الذين لم يتمكنوا من تلقي اللقاح في الجولة الأولى.