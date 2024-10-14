شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الندوة التثقيفية الـ40 بمناسبة انتصارات أكتوبر بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، الندوة الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القران الكريم.

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.