شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لوقائع الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

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وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.