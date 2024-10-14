شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية الـ40 بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية الـ40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وتقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.