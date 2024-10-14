شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد بعد قليل الندوة التثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.