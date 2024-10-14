شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن فرص عمل في البوسنة والهرسك.. والتقديم مجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، توفير فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك وذلك استكمالاً للفرص التى جرى التقديم عليها خلال شهرأغسطس الماضى، والتى انتهت الوزارة من إنهاء إجراءت سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لشغل فرص العمل.

ووفرت الوزارة فرصا لعدد 4 مشغل رافعة، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرفة المطلوبة بديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أن الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً ، للمهنة، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى وإجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف تذاكر السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد إستلام العمل على دفعات..وأن التقديم على فرص العمل مجاني،وبدون أى رسوم ،أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هى : صورة من جواز سفر سارى لمدة 5 سنوات، وصور من المؤهل الدراسى، وشهادة خبرة لمدة 5 سنوات ومستوى مهارة فى نفس المجال، وسيرة ذاتية للمتقدمين تتضمن البريد الإلكترونى للمتقدم حيث ستكون المقابلات الشخصية أونلاين ..وأن التقديم لمدة 7 أيام ،تبدأ من غداً الثلاثاء، الموافق 15 / 10 / 2024، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة .

وأوضح البيان أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة، والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة ،مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة .