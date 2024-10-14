شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: انتصار أكتوبر يؤكد عبقرية الشخصية المصرية فى صناعة المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الشعب المصري قدم مثالًا يحتذي به لمساندة جيشه ماديًا ومعنويًا خلال حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رقم (٤٠) بمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسى :"النصر لا يتحقق فقط علي جبهات القتال وإنما يتحقق أيضاً بصمود الشعب" ، مشيرًا إلي أن انتصار أكتوبر هو حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما تصور البعض بأنه مستحيل، وشدد الرئيس السيسي علي أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بشعبها .