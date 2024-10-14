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الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. ويؤكد: نصر أكتوبر علامة فارقة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 01:25 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن انتصار أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز، معبرًا عن أحلام أمة حولت الهزيمة إلى نصر، مؤكداً أن الجيش والشعب سطروا هذه الملحمة والنصر معاً .

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية رقم (40) بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسى إننا نستلم من حرب أكتوبر رؤيتنا فحاضرنا ومستقبلنا، مؤكدًا أن التخطيط والعلم والتكاتف أمام التحديات هم السبيل لتحقيق الاهداف .

وأضاف الرئيس السيسى أن التاريخ العسكرى سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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