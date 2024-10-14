شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. ويؤكد: نصر أكتوبر علامة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن انتصار أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز، معبرًا عن أحلام أمة حولت الهزيمة إلى نصر، مؤكداً أن الجيش والشعب سطروا هذه الملحمة والنصر معاً .

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية رقم (40) بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس السيسى إننا نستلم من حرب أكتوبر رؤيتنا فحاضرنا ومستقبلنا، مؤكدًا أن التخطيط والعلم والتكاتف أمام التحديات هم السبيل لتحقيق الاهداف .

وأضاف الرئيس السيسى أن التاريخ العسكرى سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر .