شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة التنبؤات الجوية.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة التى متوقع أن تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة يومي الإثنين 14 أكتوبر ، والثلاثاء 15 اكتوبر على مناطق من السواحل الغربية ( السلوم - مطروح ) على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.