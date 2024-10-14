شكرا لقرائتكم خبر عن 85% اختيار من متعدد و15% مقالى.. مواصفات امتحان الشهر للأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى العام المقرر عقده فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى، موضحة أن الأسئلة توزع بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية، ويراعى فى الأسئلة أن تشمل مفردات المقرر الدراسى لشهر أكتوبر وسبتمبر الماضى منذ انطلاق العام الدراسى الجديد.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

وحذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أنه عدم الحضور يؤدى إلى خفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث أن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة إلى كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.