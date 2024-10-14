شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توافق على لقاح جدرى القرود للأطفال والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح جدرى القرود mpox من إنتاج شركة بافاريان نورديك Bavarian Nordic للأطفال والمراهقين.

و قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنها وافقت على لقاح جدرى القرود الذي تنتجه شركة بافاريان نورديك للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما وهي الفئة العمرية التي تعتبر معرضة بشكل خاص لتفشي المرض الذي أثار قلقا عالميا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها أعطت الموافقة المسبقة على لقاح جينيوس للمراهقين في 8 أكتوبر.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس أن جدرى القرود يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية خلال عامين بعد انتشار نوع جديد من الفيروس من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جيرانها، وقد وافقت وكالة الأمم المتحدة على استخدام اللقاح في سبتمبر، باعتباره الجرعة الأولى ضد جدرى القرود لدى البالغين، مما يجعل من الأسهل بالنسبة للدول الأفريقية المتضررة بشدة الحصول على اللقاح.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فقد كان الأطفال والمراهقون وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضين بشكل خاص للإصابة بمرض جدرى القرود، وهو عدوى فيروسية تسبب عادة أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وآفات جلدية مليئة بالصديد، ويأتي القرار الأخير لـ منظمة الصحة العالمية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على اللقاح الخاص للمراهقين في سبتمبر.

وأضاف الموقع، إنه تستعد شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية أيضًا لإجراء تجربة سريرية لتقييم سلامة اللقاح لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عامًا، مما قد يؤدي إلى توسيع نطاق استخدامه، ومن المتوقع أن تبدأ التجربة، التي تم تمويلها جزئيًا من قبل تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، في أكتوبر.

كما وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، على لقاح بافاريان، ولكن للاستخدام فقط للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، على الرغم من أنها منحت ترخيص الاستخدام الطارئ لاستخدامه لدى المراهقين أثناء تفشى جدرى القرود mpox في عام 2022.

يمكن بالفعل إعطاء لقاح جدرى القرود mpox آخر، LC16، الذي تصنعه شركة KM Biologics اليابانية، للأطفال، وفقًا للهيئة التنظيمية اليابانية، على الرغم من أنه يتطلب نوعًا خاصًا من الإبر.