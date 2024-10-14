شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التربية والتعليم تغلق باب التحويلات للعام الدراسى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها غلق وزارة التربية والتعليم باب التحويلات بالعام الدراسى الحالي، مشيرة إلى أن التحويلات التي تمت في المديريات والإدارات التعليمية راعت الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس وأيضا الظروف القهرية للطلاب وفقا للشروط والضوابط التي تم تحديدها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على غلق باب التحويلات بالعام الدراسى الحالي، مشيرة إلى أن التحويلات التي تمت في المديريات والإدارات التعليمية راعت الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس وأيضا الظروف القهرية للطلاب وفقا للشروط والضوابط التي تم تحديدها.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق. في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين بشكل دوري في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية بالشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نشر المركز مقال للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة داخل العدد الثالث من مجلة "سياسات مناخية" وهى سلسلة دورية تصدر عن المركز يشارك في إعدادها نخبة من الخبراء والباحثين والتنفيذين في مجلس السياسات المناخية والبيئية وتهدف إلى تقديم رؤي وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جاء مقال الدكتورة ياسمين فؤاد في افتتاحية العدد وذلك بعنوان "حماية التنوع البيولوجي.. حصن منيع في مواجهة تغير المناخ". وزيرة البيئة تستعرض جهود حماية التنوع البيولوجى لمواجهة تحديات تغير المناخ

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التى تجابه زيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالجهود الدؤوبة للعاملين بمواقع العمل والإنتاج وحرصهم على ابتكار حلول متنوعة لمواجهة تلك التحديات، وأوضح أن العام المالى الحالى سيشهد زيادة فى الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار فى ظل التعاون المثمر بين كيانات قطاع البترول وشركائه العالميين والدعم والتعاون بين الجميع. غدا بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي بتواجد 52 جنديا من لواء جولاني في المستشفى وعدد منهم بحالة خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا العسكرية. إعلام عبرى: 52 جنديا بالمستشفى منهم حالات خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بمستهل التعاملات الأسبوعية، ويشهد السوق حالة من الاستقرار الملحوظ حتى وقت نشر هذه السطور.عيار 24 يسجل 4103 جنيها. عيار 21 يسجل 3595 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3077 جنيها. عيار 14 يسجل 2393 جنيها. الجنيه الذهب 28720 جنيها. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 14أكتوبر 2024 بمستهل تعاملات الأسبوع

وزارة التربية والتعليم: غلق باب التحويلات للعام الدراسى الجارىالمالية: الإصلاح المالى والاقتصادى عملية ممتدة وأكبر من برامجنا مع المؤسسات الدوليةالبترول: 417 مليون دولار استثمارات عجيبة للبترول خلال العام المالى الماضى

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من غد الثلاثاء، بقيم تتراوح من(3-4 ) درجات.

العظمى بالقاهرة تنخفض لـ29 درجة.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة يبدأ غدا