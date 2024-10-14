شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن تفشي جدرى القرود في 16 دولة أفريقية.. والكونغو الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها : "يعتبر هذا هو تقرير رقم 40 عن وضع تفشي جدرى القرود في بلدان متعددة، والذي يقدم تحديثًا عن الوضع الوبائي لفيروس جدرى القرود في أفريقيا اعتبارًا من 6 أكتوبر 2024".

وأضافت المنظمة، لقد أبلغت 16 دولة في القارة الأفريقية عن حالات جدرى القرود في الأسابيع الستة الماضية، تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررًا في عام 2024، حيث بها (6169 حالة مؤكدة و25 حالة وفاة)، تليها بوروندي (987 حالة مؤكدة ولم تحدث وفيات وفيات) ونيجيريا (94 حالة مؤكدة ولم تحدث وفيات).

وتعد مقاطعة جنوب كيفو هي المقاطعة الأكثر تضررًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أبلغت عن أعلى عدد من حالات جدرى القرود المشتبه بها والمؤكدة، توفرهذه الإضافة التركيز على أحدث تحديث وبائي في زامبيا وغانا وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا، أبلغت زامبيا عن أول حالة إصابة بمرض جدري القرود الأسبوع الماضي، التحقيقات الوبائية حول هذه الحالة جارية ولا يُعرف السلالة الفيروسية.

في الأسبوع الماضي، أبلغت غانا أيضًا عن أول حالتين من حالات الإصابة بمرض جدري القرود في عام 2024، منذ الإبلاغ الأخير في عام 2023، السلالة المكتشفة هي فيروس جدري القرود من الفئة IIb تعتبر جمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا مستوطنتين لمرض جدري القرود، الفئة الأولى والثانية على التوالي.

وقد منحت منظمة الصحة العالمية الموافقة المسبقة على لقاح MVA-BN mpox للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا في 8 أكتوبر.