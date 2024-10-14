شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يترأس مؤتمر الرعاة والكهنة بدير الأنبا بيشوي والان مع تفاصيل الخبر

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، مؤتمر لجنة الكهنة والرعاة التابع لـ مجلس كنائس مصر، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأشار مجلس كنائس مصر في بيان، إلى أنه من المقرر أن يشارك 100 من الأباء من مختلف الكنائس المصرية في المؤتمر.

وشددت لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، على ضرورة بث المؤتمر عبر جميع وسائل الإعلام، لما يحمله من أهمية في توطيد رسالة الكنائس المصرية بروح المحبة والإخاء.