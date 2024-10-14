شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى: دول البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة مع تزايد الظواهر المناخية المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه لاستعراض التحديات التى تواجه قطاعى المياه والمناخ فى كل من مصر واليونان.

وأشار سويلم إلى أن دول منطقة حوض البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة، خاصة مع تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية .

أضاف أنه تم الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من مجالات الاهتمام المشترك مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ والتدريب وتبادل الخبرات .

وأكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus لتعظيم الاستفادة من المياه وتحقيق الأمن الغذائى، مع أهمية إدماج بعد الطاقة وتكلفتها عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية.