شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف حلقة العمل الأقليمية حول تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية في مكافحة الجراد الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

‫افتتح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حلقة العمل الإقليمية تحت عنوان "تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية في جهود مكافحة الجراد الصحراوي"، التي تنظمها هيئة مكافحة الجراد الصحراوي.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة إن هذه الحلقة تأتي وما يشهده العالم اليوم من تحديات خصوصاً التحديات المناخية والتي أثرت بشكل مباشر على وجود الجراد الصحراوي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقارب في غزوات الجراد في المنطقة مما يؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المحلي والعالمي وأن انتشار الجراد الصحراوي بات متسارع خلال السنوات الماضية مما يستدعى إحياء الوعى الجمعي لدى المواطنين والمزارعين ومتخذي القرار والمتخصصين وذلك لم يتأتى الا من خلال التوعية المجتمعية التي يلعب الإعلام المرئي والمسموع والقروى وأيضا الإعلام الإلكتروني دورا هاماً فيها وقد استعدت منظمة الأغذية والزراعة ممثلة في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي لهذا الأمر وبدء العمل به من خلال حلقات العمل الإقليمية.

وأوضح "رزق" أن الوزارة قامت بتكثيف جهودها التوعوية في كافة المحاصيل للوصول إلى المزارعين بالمعلومة الصحيحة من خلال مجموعة من الإجراءات كالحملات الإرشادية، المراكز الإرشادية والبرامج التليفزيونية والإذاعية وأيضا الرسائل الإلكترونية في كافة المحاصيل وهذا ما لمسه المزارع خلال الفترة الأخيرة وتحسن اداءه الزراعي ودخله.

وذكر رئيس الإدارة المركزية أن الجراد من الآفات العابرة للحدود غير متوقعة الهجوم بنسبة كبيرة ولذلك فإن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة على مدار العام من خلال الادارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعمليات المسح والاستكشاف المستمر في الأراضي الصحراوية على مدار العام من خلال قواعد الجراد المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، وان الادارة ترصد بشكل دوري تكاثر الجراد وتحركه بالبلدان المجاورة .

كما تتابع عن كثب الارصاد الجوية بشكل يومي و تعمل الإدارة على رفع قدرات العاملين بها وايضا تأهيل المعدات اللازمة وعملت خلال الفترة الاخيرة على توعية المزارعين في مناطق الاستصلاح الحديثة بالصحاري للحفاظ على زراعاتهم من آثار الجراد الصحراوي. وذكر ان الوضح الحالي مطمئن وان الإدارة تتخذ إجراءات احترازية تحسبا لاي غزو للجراد قد يحدث في الفترة القادمة.

وفي النهاية تقدم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بتقديم الشكر للدعم الفني واللوجستي والعيني الذي تقدمه هيئة مكافحة الجراد الصحراوي خصوصا المنطقة الوسطى للسيطرة على الجراد الصحراوي في بلدان التكاثر والدول المتأثرة.

وأشار الدكتور مأمون العلوي الأمين التنفيذي هيئة مكافحة الجراد الصحراوي الى أهمية التعريف بجهود بمكافحة لجراد الصحراوي نظرا لما يمثله من خطورة كبير ة على الامن الغذائي للدول خاصة دول التكاثر.