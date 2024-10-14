شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر بحضور البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر تحت شعار “رعاة حسب قلبي” (إر ١٥:٣)، وذلك بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

و يستضيف المؤتمر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور نحو ١٣٠ من الكهنة والقساوسة من الكنائس الخمس الأعضاء فى مجلس كنائس مصر.

ويقام المؤتمر تحت إشراف لجنة الكهنة والرعاة برئاسة القس ناجح فوزي، ويقوده القمص بطرس فؤاد. وحضر الآن للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية الدكتور جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، نيافة المطران الانبا توماس ممثلاً عن غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران سامى فوزي، مطران الكنيسة الأسقفية.

وحضر ايضاً الأمين العام لـ مجلس كنائس مصر الأب يشوع بخيت، بالإضافة إلى الأمناء، القمص بيشوى حلمي، القس رفعت فتحي، والأب بولس جرس.

وافتتح المؤتمر بالصلاة التى قادتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الكلمة الافتتاحية فى أولى جلسات المؤتمر. يشمل برنامج اليوم الأول محاضرتين أخريين، يلقى الأولى نيافة الأنبا توماس، بينما يقدم الثانية الأب بولس جورجي، مع مشاركة للصلاة تقودها الكنيسة الكاثوليكية.