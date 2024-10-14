حداد يسحل زوجته ويقص شعرها وسط الشارع بالعجوزة: "بتعمل فيديوهات على تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتردد حدادًا في معاقبة زوجته على مخالفها أوامره وتكرار سقوطها في المحظور، فقرر تأديبها على مرأى ومسمع الجيران وسط شوارع أرض اللواء.

فيديو صادم مدته 7 دقائق حظي بتداول واسع عبر مواقع التواصل بطله حداد عمره 40 عامًا، يظهر خلاله يسحل زوجته "38 سنة"، ويلقنها وصلة ضرب مبرح.

الصدمة الأكبر كانت لحظة، قرر فيها الزوج حرمان "أم طفله الوحيد"، من شعرها التي طالما اعتنت به أمام المرآة وقصه رغم توسلاتها له.

الفيديو كان محل رصد من وحدة مباحث العجوزة برئاسة المقدم أحمد فاروق الذي دفع بقوة من القسم يقودها معاونه لنقطة أرض اللواء وألقت القبض على الحداد.

أمام العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال، وقف الحداد دون ندم على فعلته "تستاهل اللي حصلها يا بيه". كلمات الزوج أثارت فضول الجالسين بغرفة التحقيقات، لمعرفة سبب حديثه الذي يحمل بين طياته مرارة الصدمة.

المتهم الأربعيني برر فعلته بأنه اكتشف تصوير زوجته لفيديوهات خليعة، وبثها عبر حسابها على موقع "تيك توك"، ورغم تحذيره لها مرات عدة لكنها لم تهتم، واستمرت في طريق حصد المشاهدات، حتى أنها باتت تظهر بشعرها رغم كونها محجبة.