31 كيلو مخدرات وأسلحة.. الأمن يداهم بؤرة إجرامية لتجارة الكيف بأسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتين أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 كيلوجرامات و200 جرام من مخدر الحشيش، وكيلو جرامين من مخدر البانجو، كمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 7 متهمين، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري عبارة عن فردين محليين وطلقتين، بالإضافة إلى تنفيذ 610 أحكام قضائية متنوعة.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 6 كيلو جرامات و800 جرام من مخدر الحشيش، 9 كيلو جرامات من مخدر البانجو، 6 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 أفراد محليين وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.