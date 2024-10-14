فيديو.. لماذا وصفت معركة المنصورة بأشرس معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو بشأن تفاصيل معركة المنصورة، وذلك بالتزامن مع عيد القوات الجوية المصرية.

وبحسب الفيديو، فإنه في الرابع عشر من أكتوبر 1973، وقعت معركة المنصورة الجوية، والتي تُعد أكبر معركة جوية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتصدت القوات الجوية المصرية لغارات العدو الجوية في سماء المنصورة، واستمرت المعركة 53 دقيقة، لتسجل كأطول وأعنف وأشرس معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث.

ورغم التفوق العددي والنوعي لطيران العدو، فإن حجم الخسائر بين صفوفه وصل إلى 17 طائرة، وأصبح هذا اليوم عيدًا للقوات الجوية المصرية.