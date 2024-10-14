أسباب تأخُّر سفر 5 آلاف عامل زراعي إلى اليونان لأكثر من 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تأخَّر سفر العمالة الموسمية إلى اليونان، بعد إغلاق باب التقديم منذ فترة وإجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين؛ مما زاد من تساؤلات عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية، عن أسباب ذلك.

وكانت وزارة العمل أعلنت اتفاقها مع السفير اليوناني في القاهرة يقضي بسفر 5000 عامل زراعي إلى اليونان، ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع اليونان لتنظيم سفر الأيدي العاملة للعمل بالخارج، دون الحاجة إلى سماسرة أو وسطاء أو شركات متخصصة في إلحاق العمالة.

وقالت وزارة العمل، في بيان لها، إن فترة العمل في اليونان ستكون من 3 إلى 9 أشهر، مع إمكانية زيادتها إلى 24 شهرًا بناءً على وعد وزير الهجرة اليوناني، وتعهد وزير الهجرة اليوناني في وقت سابق لوزير العمل، بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024، والذين يبلغ عددهم 5000 عامل زراعي.

وتواصل "الخليج 365" مع مصدر مسؤول بوزارة العمل؛ للاستفسار عن أسباب التأخير في سفر العمالة الموسمية.

وأفاد المصدر أن التأخير يعود إلى الجانب اليوناني، مشيرًا إلى أن القوائم الخاصة بالعمال وقاعدة البيانات جاهزة، ولا يوجد سبب محدد لتأخير السفر حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة بشأن وظائف العمالة الموسمية في اليونان، وتم التواصل مع السفارة، والآن تنتظر الوزارة خطابًا من الجانب اليوناني الذي يتحمل مسؤولية سفر العمال إلى الخارج.

وتواصل "الخليج 365" مع هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، في وقت سابق، وأكدت أن اختيار العمالة يتم من قِبل الجانب اليوناني وَفقاً لاحتياجاتهم، مشيرةً إلى أن الجانب اليوناني أطلق منصة إلكترونية لاختيار العمالة من خلالها، وتم الانتهاء منها في يوليو الماضي.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إلى أن الوزارة ستعلن جميع التفاصيل وموعد السفر فور تلقيها أسماء المقبولين من الجانب اليوناني المتقدمين للحصول على فرص عمل في اليونان.

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