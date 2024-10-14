شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

تطرح منافذ مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، اللحوم بأسعار مخفضة في مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار مبادرة توفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة.

وتشهد منافذ "حياة كريمة" الثابتة والمتنقلة في المحافظات، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، إذ تطرح اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدى (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين في المحافظات إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأطلقت المؤسسة المبادرة في محافظات عديدة، شملت (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، والدقهلية، وبني سويف، والبحيرة).