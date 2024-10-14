شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن مسابقة تحدى علوم المستقبل لطلاب المدارس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بناء على إطلاق مسابقة تحدي علوم المستقبل" التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم من شهر سبتمبر 2024 وحتى شهر فبراير 2025 في إطار تعزيز التعاون بين المنظمة واللجنة الوطنية العربية، بهدف تشجيع الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، فإن مسابقة "تحدي علوم المستقبل" هي منصة مسابقات تهدف إلى تعزيز مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وذلك من خلال التركيز على أساليب التعليم متعددة التخصصات للطلاب الموهوبين والفائقين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أنه تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة الموهبة والابتكار من خلال تنفيذ أول مسابقة خاصة بالطلبة الموهوبين في مجالات التكنولوجيا الحديثة على المستوى العربي وحثهم على الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم وتمكين طلابنا الموهوبين من أساسيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبالتالي المساعدة في إعدادهم لمهن المستقبل ومساعدة الطلاب الموهوبين لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير البيئة التنافسية وإعطاء الطلاب فرصة حل مشكلات حقيقية وتنفيذ نموذج أولي لهذا الحل ومشاركته مع الآخرين وتنمية المهارات الاجتماعية وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلبة مثل تقنيات العرض والتقديم، ومهارات القيادة والتعاون).

وأوضحت الوزارة، أن موضوعات المسابقة: تحت شعار "تحفيز التغيير الإيجابي في المجتمع باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كنا حددت مراحل المسابقة:- تقديم المشاريع وتقييم المشاريع وجدول مواعيد المسابقة وفتح باب التسجيل الحفل الافتتاحي للمسابقة واللقاءات التعريفية للمسابقة وغلق باب التسجيل والبرنامج التدريبي التخصصي للمشرفين والطلاب وبدء استلام المشاريع على المنصة والموعد النهائي لتسليم المشاريع وحفل الختام وإعلان الجوائز وإعلان النتائج وحفل تسليم الجوائز.

وأعلنت الوزارة، شروط ومتطلبات التقدم أن يكون الفريق مكون من طالبين بحد أدني و3 طلاب بحد أقصى وأن يكون لكل فريق مشرف (مدرس) كما يجب أن يكون عمر الطلاب المشاركين من 10 إلى 18 سنة في 15 أكتوبر 2024 ويتم تقسيم الفرق المشاركة حسب الفئة العمرية للمتسابقين إلى: فئة الناشئين أعمارهم بين (10-13) سنة)

وفئة المحترفين أعمارهم بين (14-17) سنة)، و يجب أن يكون أعضاء الفريق الواحد من نفس الفئة العمرية، كما يجب على كل مشرف تسجيل بيانات فريقه في استمارة التسجيل من خلال الموقع وأن تلتزم المشاريع بموضوعات المسابقة وأن تتوافق المشروعات المقدمة مع المواصفات الخاصة التي تم ذكرها في دليل قواعد المسابقة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بالاطلاع على تفاصيل هذه المسابقة والتعرف على المزيد من المعلومات من خلال دليل المسابقة.

