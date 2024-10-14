شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النقل البرى يخاطب وزارة العمل لضم أعضائها للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

قال أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بـ النقل البري، إنه فى إطار حرص النقابة العامة للنقل البرى على أن يكون جميع أعضاء الجمعية العمومية لها تحت مظلة التأمين الصحي، وتوفير الرعاية الطبية بها فقد خاطبت النقابة العامة زارة العمل المصرية.



وأوضح الدوكار، أن النقابة تلقت ردا من الوزارة، وقد تضمن أنه في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير الرعاية الطبية لكل طوائف الشعب المصري بمد المظلة التأمينية على كل المواطنين، ومنهم عمال النقل البري. فقد خاطبت وزارة العمل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية" بكتابها رقم 625 مؤرخ 3-10-2024.



وأشار إلى أن الوزارة خاطبت أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بكتابها رقم 626 مؤرخ 3-10-2024.



وكان قد أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي عن أول لائحة لصندوق الحوادث والكوارث ليستفيد منها ما يقارب من مليون ونصف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، والعمل على توفير خدمات متميزة لأعضاء الجمعية العمومية تضمن لهم الحياة الكريمة.