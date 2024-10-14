شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق اليوم منفذا متنقلا فى إمبابة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، منفذًا متنقلًا إلى حي إمبابة بمحافظة الجيزة، لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمركز منافذ "حياة كريمة" المتنقلة في محافظة الجيزة، اليوم، بالمناطق الآتية: (مركز ومدينة منشأة القناطر، ومركز ومدينة العياط، وحي إمبابة)، بالإضافة إلى الشادر الثابت بحدائق الأهرام، للوصول لأكبر عدد من المواطنين والاستفادة من المبادرة.

وتطرح المؤسسة من خلال منافذها الثابتة في المحافظة، كيلو اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات، كما تطرح من خلال منافذها المتنقلة كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا.



