شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ29 درجة.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة يبدأ غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من غد الثلاثاء، بقيم تتراوح من(3-4 ) درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة.



ويشهد اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.