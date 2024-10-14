شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء وأكثر من 40 مصابا فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم جباليا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 10 شهداء وأكثر من 40 مصابا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.