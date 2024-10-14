شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل ليلا مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء وتكون العظمى على القاهرة 32 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.