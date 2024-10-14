إحباط صفقة مخدرات بـ13 مليون جنيه في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابي يضم 3 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة بالطالبية غرب الجيزة.

معلومات وردت أكدتها التحريات بممارسة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر البودر وزنت 5 كيلو جرامات، كمية لمخدر الحشيش، فرد خرطوش وعدد من الطلقات و3 سيارات وميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 13 مليون جنيه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.