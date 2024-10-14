ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الشواشنة وداخلها 1.5 مليون قطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، عامل لقيامه بتصنيع الألعاب النارية، والإتجار فيها، وبحوزته قرابة 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أفادت بقيام (عامل - "له معلومات جنائية " مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على قرابة "1.5مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات والمعدات المستخدمة في التصنيع"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.