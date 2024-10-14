بسبب الخلافات المالية.. كشف ملابسات اختطاف عامل بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 4 عاطلين بمطروح، لقيامهم باحتجاز أحد المواطنين، لوجود خلافات بينهم وطلب فدية لإطلاق سراحه.

تلقى قسم شرطة السلوم بمديرية أمن مطروح بلاغًا من عامل يفيد بتلقية مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص "مجهول"، تفيد باحتجاز شقيقه وتهديده ومطالبته بدفع مبلغ مالي نظير قيام المجني عليه بالاستيلاء على بضائع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 عاطلين مقيمون بمحافظة مطروح، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبصحبتهم المتغيب وتبين إصابته ببعض الكدمات والسحجات المتفرقة بالجسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة .