خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 7 آلاف مخالفة مخالفة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير26695 مخالفة مرورية متنوعة، ومن بين هذه المخالفات، 1699 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و7477 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1850 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة موقف عشوائي. و8 مخالفات شروط التراخيص

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.