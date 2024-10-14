"الجو هيقلب".. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وبدء سقوط الأمطار يوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه بالنسبة لطقس الأيام الحالية، فيسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت منار غانم، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات، وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء المقبل، الموافق 15 أكتوبر الحالي.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار بشكل خفيف وغير مؤثرة على المحيط العملي، حيث تبدأ الأمطار اليوم في مطروح والسلوم، وغدًا تستمر في مطروح والسلوم ومناطق من العلمين والإسكندرية.

ولفتت عضو هيئة الأرصاد، إلى أن الشبورة المائية ستسيطر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الأيام المقبلة، وقد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.