متحدث الزراعة يكشف تفاصيل مبادرة "معاك في الغيط" لتوعية الفلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل مبادرة «معاك في الغيط»، لتوعية الفلاح المصري بآليات الزراعة الحديثة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك اهتمام كبير باستخدام ‏التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول لكل المزارعين.‏

وأشار القرش، إلى أن حملة «معاك في الغيط» تختص بنقل المعلومات للمزارعين بشكل سريع ومبسط، ‏مؤكدا على الاستمرار في تقديم كل المعلومات والتفاصيل الفنية والعلمية للفلاحين ‏فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني.‏

ولفت متحدث الزراعة، إلى أن الحملة تستهدف إرشاد وتوعية المزارعين لإتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، فضلا عن توعية مربي الماشية لإتباع أساليب التربية السليمة.

وأردف محمد القرش: تستهدف الحملة أيضًا تقديم الدعم الفني للمرأة الريفية في سبيل تنمية مهاراتها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الانتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.