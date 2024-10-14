شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا تجاوز عمرهم 55 عاما والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان أن 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا ممن تجاوز عمرهم عن 55 عاما عالميا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان بضرورة الحرص على ممارسة الرياضة بعد استشارة الطبيب المختص.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التهاب المفاصل مصطلح يشمل أكثر من 100 نوع من الأمراض الروماتيزمية، وجميعها مرتبطة بألم أو أمراض المفاصل.​

وتابعت وزارة الصحة والسكان : التهاب المفاصل يصيب الأشخاص من كل الأعمار والأجناس وتتمثل أعراضه:​

-آلام المفاصل

- والتورم

- والتصلب.​

-انخفاض نطاق الحركة في المفاصل المُصابة.​

واستكملت وزارة الصحة والسكان : العلاج يهدف للحد من الألم والالتهاب، والمساعدة في ضمان وظيفة المفصل.​

وأكدت أهمية الرجوع للطبيب لأخذ العلاج المناسب.​