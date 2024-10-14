شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إطلاق منافذ لطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، تنفيذ مبادرتها لطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في أحياء ومدن وقرى محافظة الجيزة، إذ تطلق ثلاثة منافذ متنقلة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة في المحافظة، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتتمركز منافذ "حياة كريمة" المتنقلة في محافظة الجيزة، اليوم، بالمناطق الآتية: (مركز ومدينة منشأة القناطر، ومركز ومدينة العياط، وحي إمبابة)، بالإضافة إلى الشادر الثابت بحدائق الأهرام، للوصول لأكبر عدد من المواطنين والاستفادة من المبادرة.

وتطرح المؤسسة من خلال منافذها الثابتة في المحافظة، كيلو اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات، كما تطرح من خلال منافذها المتنقلة كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا.

يُذكر أن منافذ لحوم "حياة كريمة" المتنقلة وصلت خلال الأيام الماضية إلى العديد من المناطق بمحافظة الجيزة، أبرزها، المنيب، وإمبابة، والوراق، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة، وأوسيم، وأبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، ومنشأة القناطر، والصف، وأطفيح، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة.



