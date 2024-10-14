شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بصرف مستحقات المعلمين بالحصة بداية من 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس (خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش) للعام الدراسي 2024,2025، يتم التوجيه باتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :

- تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ على الإدارات التعليمية وفقاً لعدد المعلمين المستعان بهم "خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش" وعدد الحصص المسندة اليهم خلال 48 ساعة وصول أمر الدفع للمديرية .

- تقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية، و وتقوم كل إدارة تعليمية بموافاة المديرية التعليمية بتسوية المبلغ المتصرف في الفرض المخصص له موضح به رقم الشطب وتاريخه.

وشددت الوزارة على أنه تقوم المديرية بموافاة الادارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة طبقاً للتسويات الواردة من الادارات التعليمية التابعة لها موقعاً توقيع أول وثان وممهوراً بخاتم شعار الجمهورية و مرفق به صورة طبق الأصل من التسويات الواردة من الإدارات التعليمية.