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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 14 أكتوبر 2024 09:52 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية وتمثلت فى :-
1- شرب الكثير من الماء
2- الحركة المستمرة خصوصا بعد العمليات الجراحية (جراحة العظام - جراحة عامة أو الولادة القيصرية)
3- استخدام أجهزة الوقاية الميكانيكية خاصة عند عدم الحركة لفترة طويلة
4- استخدام مضادات التجلط تحت إشراف الطبيب المختص
4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية
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