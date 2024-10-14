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وزارة الصحة تكشف 4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 09:52 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية وتمثلت فى :-

1- شرب الكثير من الماء

2- الحركة المستمرة خصوصا بعد العمليات الجراحية (جراحة العظام - جراحة عامة أو الولادة القيصرية)

3- استخدام أجهزة الوقاية الميكانيكية خاصة عند عدم الحركة لفترة طويلة

4- استخدام مضادات التجلط تحت إشراف الطبيب المختص


4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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