وزارة الصحة تكشف 4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية .. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 4 طرق للوقاية من الجلطات الوريدية وتمثلت فى :-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012