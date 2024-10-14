شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات تموينية خلال حملات بأحياء ومدن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية تموين الجيزة، عددًا من الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها إن إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية، شنت حملة صباحية برئاسة صفية حسني مدير الإدارة، بالاشتراك مع إدارة الرقابة المركزية، أسفرت عن ضبط 16 جركن زيت مجهول المصدر بدون فواتير وبيانات معاد تدويره في مخزن بدون ترخيص.

وأضافت أنه تم ضبط 3 أجولة دقيق بلدي استخراج 87.5% بلدي مدعم بمخبز سياحي، وتم التحفظ عليه بمطحن لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات، وتم تحرير محضر جنحة لموزع بوتاجاز لبيعه الاسطوانة بأزيد من السعر الرسمي.

وتابعت أن إدارة الصيانة والمطاحن، شنت تحت إشراف سمر فتحي مدير الإدارة حملة للمرور على بعض المطاحن بالمحافظة، مشيرة إلى أنه أثناء المرور على المطاحن بمدينة السادس من أكتوبر تلاحظ لأفراد الحملة مخزن مفتوح عبارة عن حوش مسور به عدد اثنين تانك بلاستك، ويحتوي على زيت طعام سابق استخدامه، وبالتفتيش وجرد الكمية تبين أنه يحتوي على كمية قدرها 1765 لتر زيت، تم التحفظ على الكمية بأحد المطاحن بمدينة السادس من أكتوبر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ولفتت إلى أن إدارة تموين الهرم، شنت حملة برئاسة سيد الجرحي مدير الإدارة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر جنح شهادة صحية، ومحضرين جنح عدم إعلان أسعار، ومصادرة 3 أنابيب بوتاجاز منزلي 12.5 كجم من مخبز سياحي، ومصادرة 5 شكائر زنة 50 كجم دقيق بلدي مدور من مخبز سياحي.