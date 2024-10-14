شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تفتتح أول برامجها التدريبية لتثقييف النقابيين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، افتتاح أعمال الخطة التدريبية للنقابيين بقطاع البترول، وذلك بأحد مراكز التدريب، بمشاركة مجموعة من أعضاء اللجان النقابية من العاملين بشركات البترول بجميع المحافظات.

حيث بدأت الخطة ببرنامج الدورة التدريبة للنقابيين الخاص بقانون المنظمات النقابية، وعرض بعض المقترحات والمناقشات العامة التى تخص العمل النقابي.

وأكد صابر، أن هذا التدريب يهدف إلى مساعدة النقابيين في إكتشاف قدراتهم، وإكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة عملهم النقابي.

وأضاف صابر، ان النقابة العامة، تسعى دائمًا لعمل دورات تثقيفية، لتنميه مهارات الأعضاء داخل اللجان النقابية بالشركات لنشر الروح الثقافية بين الأعضاء والعاملين، مؤكدا علي الاستمرار في تلك النوعية من الدورات التثقيفية وتدريب النقابيين على المفاوضة الجماعية والتواصل مع العمال بشكل مباشر.

وقالت عايدة محي الدين، الامين العام لـ نقابة البترول، ان النقابة العامة تحرص دائمأ على توعية النقابين بأهمية الدورات التثقيفية، وتوفير برامج مهمة لتكسبهم الخبرات لممارسة العمل النقابي والتواصل مع القاعدة العمالية بجميع مواقع العمل.

وأكدت محى الدين، ان النقابة العامة لديها خطة في ملف التدريب والتثقيف، بهدف تدريب وتثقيف النقابيين من أجل المزيد من العمل والإنتاج، وتحقيق التوازن والحوار البناء بين أطراف الانتاج، من العمال والقيادات بالشركات.

واشاد على حسن، رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة البترول بحضور النقابين وحرصهم على التواجد للاستفادة من الدوره التثقيفية، مقدما كل التحية والشكر، للمجلس التنفيذي على ثقة المجلس باختياره أمين التدريب والتثقيف.