شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات الموسم الثقافى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة القاهرة، فى الثانية عشرة ظهر اليوم محاضرة تحت عنوان: "مقومات الهوية والمواطنة فى الفكر الدينى"، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، يلقى المحاضرة د. السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافى للجامعة للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة تستهدف رفع مستوى الوعي الثقافي لطلابها من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المفتوحة مع كبار المفكرين والعلماء والكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة، بهدف بناء شخصياتهم لكي يتمكنوا من التفاعل بوعي مع المجتمع وقضاياه، فضلا عن تحصينهم ضد مخاطر الفكر المتشدد والمتطرف، كما ترفع قدراتهم على الحوار الموضوعي.

وتشهد فعاليات المحاضرة حوارات مفتوحة مع الطلاب حول القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية، وتعزيزها ويدير فعالياتها الدكتور عبدالله التطاوى المستشار الثقافى لرئيس الجامعة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع طلابية من مختلف كليات الجامعة.