شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كلية أصول الدين تقيم مجلسها الحديثى الثانى بمشاركة كبار العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية أصول الدين بالقاهرة المجلس الحديثي الثاني بالسند المتصل اليوم الإثنين، بمدرج الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، بمقر الكلية بالدَّراسة؛ صرح بذلك الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، مشيرًا إلى أن المجلس الحديثي الثاني يأتي في إطار رسالة كلية أصول الدين بالقاهرة، منارة العلم ونبض الفكر، والتي تسعى من خلالها لتنشئة الأجيال العلمية وربطهم بتراث الأمة وحضارتها، وذلك في إطار نشاطها العلمي المتواصل الذي تحرص عليه دائمًا؛ كونها أحد أهم أعمدة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد الكلية، أن المجلس يقرأ فيه كتابَا: "مأخذ العلم لابن فارس المتوفي في 395 هجرية، ومجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهور لابن ناصر الدين الدمشقي المتوفي عام 842هجرية.

وقال عميد الكلية: إن المجلس الحديثي الثاني سيكون - إن شاء الله- بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس الجامعة الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث المتفرغ بالكلية.

وأعلن عميد كلية أصول الدين بالقاهرة أن الحضور والمشاركة في المجلس الحديثي الثاني متاح لطلاب العلم بجامعة الأزهر، والذين تم تسجيلهم عبر الفورم، مشيرًا إلى أنه سيمنح الحضور إجازة بالسند المتصل.