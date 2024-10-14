شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: 52 جنديا بالمستشفى منهم حالات خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي بتواجد 52 جنديا من لواء جولاني في المستشفى وعدد منهم بحالة خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا العسكرية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود في هجوم شنّته مسيَّرة تابعة لحزب الله على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا، وسط تصعيد للصراع منذ 23 سبتمبر الماضي.

وتبنى حزب الله إطلاق سرب مسيَّرات انقضاضية على معسكر تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، في عملية قال إنها جاءت في إطار الرد على غارات استهدفت بيروت ومناطق أخرى.